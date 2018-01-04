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Aylık i 175 bin lira

'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi lı ilaç firması kuryesi 25 yaşındaki Murat Tokmak'ın tahsil ettiği parayı ya yatırdığı öğrenildi. Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık inin 175 bin TL olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 14:36
Aylık faizi 175 bin lira
'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, , KKTC ve Antalya'ya çıktı. Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, ilaç firmasında kurye Murat Tokmak olduğu ortaya çıkmıştı.



PARAYI SALI GÜNÜ TAHSİL ETTİ

9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL'sine sahip olan 1800 TL maaşlı Tokmak, büyük ikramiyeyi de Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden salı günü tahsil etti.

Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki Lokman Ecza Deposu'nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yapan bir çocuk babası Murat Toprak'ın tahsil ettiği parayı ya yatırdığı öğrenildi.

Tokmak'ın ailesinden birinin adına yatırdığı paranın aylık inin 175 bin TL olduğu belirtildi.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Yarına kadar izinli olan Tokmak'ın, işyeri sahiplerine çalışmaya devam edeceğini bildirdiği kaydedildi.
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Aylık faizi 175 bin lira
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