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Beyoğlu’nda bir polis evinde ölü bulundu
Beyoğlu’nda bir
polis
evinde ölü bulundu
İstanbul Beyoğlu’nda bir
polis
evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Giriş Tarihi: 4.1.2018
11:14
Güncelleme Tarihi: 4.1.2018
11:14
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Beyoğlu’nda bir polis evinde ölü bulundu
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