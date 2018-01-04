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Beyoğlu’nda bir evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu’nda bir evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 11:14
Beyoğlu’nda bir polis evinde ölü bulundu
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Beyoğlu’nda bir polis evinde ölü bulundu
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