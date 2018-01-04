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’nda polis memuru evinde ölü bulundu

İstanbul ’nda güven timlerinde görevli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki polis memuru, tek başına yaşadığı evin banyosunda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve kesici aletle yaralanma izine rastlanılmayan genç polisin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 17:13
Beyoğlu’nda polis memuru evinde ölü bulundu

Olay, saat 08.30 sıralarında Gümüşsuyu Ülker Sokak üzerindeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Murat Esin (30) dün tüm gün şubeye gelmedi. Dünden beri Esin'e ulaşmaya çalışan arkadaşları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. İçeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran polis arkadaşları, Esin'in evin banyosunda hareketsiz bir şekilde yattığı gördü. Bunun üzerine arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memurunun üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Esin'in hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VÜCUDUNDA DARP VE KESİCİ ALETLE YARALANMA İZİNE RASTLANILAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın girişini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri ise polis memurunun vücudunda inceleme yaptı. Yaklaşık 3 saat süren araştırmanın ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Esin'in cenazesi ceset torbasına koyulduktan sonra tabutun içerisinde meslektaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç polisin kesin ölüm nedeni burada yapılan inceleme sonrasında netlik kazanacak.

"İYİ BİR İNSANDI,KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORLAR"

Esin'in ev sahibi İbrahim Karataş, "İyi bir insandı. 1 sene önce burada yaşamaya başladı. Tek başına kalıyordu, kendisi polis memuruydu. Kalp krizinden öldüğünü söylüyorlar. Arkadaşları kendisine ulaşamayınca kapıyı kırıp girmişler. Sonra polis ekipleri geldi. Ben ev sahibiyim, üst katta oturuyorum. O da ikinci katta oturuyor. Nerede görevli olduğunu bilmiyorum" dedi.

Son olarak Mısır Çarşısında görevli olduğu öğrenilen polis memuru Enis'in ölümüyle ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.

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Beyoğlu’nda polis memuru evinde ölü bulundu
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