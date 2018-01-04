En güzel Cuma mesajları burada! 5 Ocak en yeni resimli Cuma mesajları...

En güzel Cuma mesajları her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de. İnternet üzerinden sevdiklerine ve arkadaşlarına göndermek için Perşembe akşamından itibaren en güzel Cuma mesajlarını aratan vatandaşlarımız için en özgün, en güzel ve en anlamlı resimli Cuma mesajlarını derledik. Siz de whatsapp, ınstagram ve facebook yoluyla sevdiklerinize bu mübarek günde bir tebessüm armağan edebilirsiniz.

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı saat kaçta? sorularının yanıtını da haberimizin içerisinde bulabileceksiniz.

5 Ocak 2018 Cuma namazı saati; İstanbul için 13:15, Ankara için 13:00, İzmir için 13:23...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin, çünkü o apaçık düşmanınızdır." Hayırlı Cumalar

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin, hayırlı nurlu Cumalar.

Gününüz aydın, neşeniz bol, işleriniz hayırlı, kazancınız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar.

Özel günler dostların varlığıyla, mübarek geceler duaların ihlasıyla, Cuma Müslümanların buluşmasıyla değerlidir. Rabbim hayırlı işlerde bizleri buluştursun.

Cuma; aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm müslümanların Cuma'sı mübarek olsun.

Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman evlerinize bereket gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Bugün öyle bir Cuma olsun ki, affolunmayacak kul, kabul olunmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, "ALLAH" demeyen dil kalmasın. Cumanız mübarek olsun.

Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun, Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin...

Dünyada kazanmış görünüp de ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım... Hayırlı Cumalar.

"Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlarda bana cevap versinler ve bana inansınlar ki doğruya erişsinler." Bakara Suresi 186. ayet

Dua damlaları gönlünüze dolsun... Dualarınız kabul olsun, Cuma'nız mübarek olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki, sen bol ihsan sahibisin. Amin Amin Amin. Cuma'mız mübarek olsun.

Allah'ım senden bugünün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Hayırlı Cumalar...

"Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, veya insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz." Nisa 14 Cumamız mübarek olsun.

Selamun Aleyküm hayırlı sabahlar. Melekler daima duacınız olsun, yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cennetin kapısı, nasibiniz olsun. Cumanı mübarek olsun.

Aşkı Cuma olanın, aşkı baki olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden çok şükreden kullarından eyle. Sıhhat ve afiyette daim eyle, sevdiklerimizi bize bağışlar. Amin... Hayırlı Cumalar.

Yeni güne bismillah. Cumaya kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Hayırlı Cumalar.

De ki; Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhabet edenlerin en hayırlısısın. Cumamız mübarek olsun!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.