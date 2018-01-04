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Faili meçhul embriyo! Bir çiftin çocuk sahibi olmak için dondurdukları embriyo iki hastane arasında kayboldu. 410 bin liralık dava açan çift, “1.5 yaşında iki çocuğumuz başka ailelerde yaşıyor olabilir” dedi