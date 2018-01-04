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Faili meçhul embriyo!

Bir çiftin çocuk sahibi olmak için dondurdukları embriyo iki hastane arasında kayboldu. 410 bin liralık dava açan çift, “1.5 yaşında iki çocuğumuz başka ailelerde yaşıyor olabilir” dedi

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
Faili meçhul embriyo!
İstanbul'da çocuk sahibi olmak için embriyo donduran Ö.O. ile eşi T.O.'nun anne baba olma hayali, embriyoların iki hastane arasında kaybolması sonucu hüsranla bitti. Dondurma işlemini yapan hastaneden "straw" denilen tankı alıp başka bir hastaneye götüren ve ameliyat hazırlığı yapan anne adayı, tank boş çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Birçok kez bebek sahibi olmak için denemesi yapan 5 yıllık evli Ö.O. (38) ile T.O. (45) sağlıklı olarak elde edilen iki embriyoyu 25 Mayıs 2015'te Ümraniye'deki özel bir hastanede dondurma kararı aldı. Bir yıllık terapi sürecinin ardından çift, bu hastanenin evlerine uzak olması nedeniyle "straw" denilen özel ozon tankındaki embriyoları 27
Haziran 2016'da 'deki özel bir hastaneye götürdü.

EMBRİYO TANKI BOŞ ÇIKTI
Bu hastane, embriyoları anne adayı Ö.O.'ya transfer etmek için 4 Temmuz 2017'ye randevu verdi. Annelik heyecanı yaşamaya başlayan kadın randevu günü ameliyata alındı. Ancak nakli gerçekleştirecek doktor, "Tankın içinden embriyolar çıkmadı" deyince Ö.O. neye uğradığını şaşırdı. Üstelik çift, söz konusu embriyo tankını özel hastaneden tutanakla alıp, diğer hastaneye de tutanakla teslim etmişti. Embriyoların kaybolmasıyla yıkılan çift, olayı adliyeye taşıdı. Her iki hastanenin tüp bebek servisinde görevli ilgili doktor ve görevlilerin ifadeleri alındı. İlk hastane embriyo tankını mühürlememekten, teslim alan hastane ise mühürsüz teslim almaktan kusurlu bulundu. İki hastane topu birbirine attı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Konu, 'na devredildi. Bakanlık, iki hastaneye toplamda 56 bin TL para cezası kesti. Hastaneler aleyhine 410 bin TL'lik tazminat davası açan kadın, "Çalındıysa kime verildi. Verildiyse niye verildi? Niye benim anne olma hakkım elimden alındı. Şu an bir yerlerde 1.5 yaşında iki çocuğum başka ailelerde yaşıyor olabilirBu acıyla nasıl yaşayacağım?" dedi.
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Faili meçhul embriyo!
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