Faili meçhul embriyo!

İstanbul'daçocuk sahibi olmak için embriyo donduran Ö.O. ile eşi T.O.'nun anne baba olma hayali, embriyoların iki hastane arasında kaybolması sonucu hüsranla bitti. Dondurma işlemini yapan hastaneden "straw" denilen tankı alıp başka bir hastaneye götüren ve ameliyat hazırlığı yapan anne adayı, tank boş çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Birçok kez bebek sahibi olmak için tüp bebek denemesi yapan 5 yıllık evli Ö.O. (38) ile T.O. (45) sağlıklı olarak elde edilen iki embriyoyu 25 Mayıs 2015'te Ümraniye'deki özel bir hastanede dondurma kararı aldı. Bir yıllık terapi sürecinin ardından çift, bu hastanenin evlerine uzak olması nedeniyle "straw" denilen özel ozon tankındaki embriyoları 27Haziran 2016'da Ataşehir 'deki özel bir hastaneye götürdü.Bu hastane, embriyoları anne adayı Ö.O.'ya transfer etmek için 4 Temmuz 2017'ye randevu verdi. Annelik heyecanı yaşamaya başlayan kadın randevu günü ameliyata alındı. Ancak nakli gerçekleştirecek doktor, "Tankın içinden embriyolar çıkmadı" deyince Ö.O. neye uğradığını şaşırdı. Üstelik çift, söz konusu embriyo tankını özel hastaneden tutanakla alıp, diğer hastaneye de tutanakla teslim etmişti. Embriyoların kaybolmasıyla yıkılan çift, olayı adliyeye taşıdı. Her iki hastanenin tüp bebek servisinde görevli ilgili doktor ve görevlilerin ifadeleri alındı. İlk hastane embriyo tankını mühürlememekten, teslim alan hastane ise mühürsüz teslim almaktan kusurlu bulundu. İki hastane topu birbirine attı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Konu, Sağlık Bakanlığı 'na devredildi. Bakanlık, iki hastaneye toplamda 56 bin TL para cezası kesti. Hastaneler aleyhine 410 bin TL'lik tazminat davası açan kadın, "Çalındıysa kime verildi. Verildiyse niye verildi? Niye benim anne olma hakkım elimden alındı. Şu an bir yerlerde 1.5 yaşında iki çocuğum başka ailelerde yaşıyor olabilirBu acıyla nasıl yaşayacağım?" dedi.