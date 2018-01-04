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Güvenlik görevlisi ölü olarak bulundu

’nın Kula ilçesinde Kula Meslek Yüksekokulunda uzun yıllardır güvenlik görevlisi olarak görev yapan Kula’nın sevilen simalarından olan 48 yaşındaki , görev yerinde ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 07:16 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 07:16
Güvenlik görevlisi ölü olarak bulundu
Edinilen bilgiye göre Kula Meslek Yüksekokulunda görev yapan 'ın(48), ailesi ve yakınları uzun süre kendisinden haber alamayınca Altıparmak'ın mesai arkadaşlarına haber verdi. Görev yaptığı meslek yüksekokulu önünde bir araya gelen ailesi ve öğrenci işlerinde görev yapan mesai arkadaşı nöbet kulübesine geldiğinde Ali Altıparmak'ı bulamayınca şüphelenerek okul içerisinde aramaya başladılar. Aramalar sonucu okul binasında bulunan erkek öğrenci tuvaletinde Altıparmak'ı hareketsiz yatarken buldular. Mesai arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk belirlemelere göre Ali Altıparmak'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından Altıparmak'ı Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ölümü ile Kula'yı yasa boğan Ali Altıparmak'ın(48), ailesi hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
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Güvenlik görevlisi ölü olarak bulundu
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