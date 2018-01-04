Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kardeşe sahte kimlikle tuzak

Kardeşe sahte kimlikle tuzak

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
Kardeşe sahte kimlikle tuzak
'da esnaf Ali Coşar (47) hayatında hiç gitmediği 'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle ceza yedi. 4 çocuk babası Coşar'a Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandı. Coşar, cezaya itiraz etti. Sonuçta da asıl dilenci, Coşar'ın miras yüzünden kendisine küs olan kardeşi Musa Coşar çıktı. ait sahte kimlik çıkaran dilencinin, 'de dilendiği için cezalandırıldığı belirlendi. Ağabeyin şikayeti üzerine polis, gerçek dilenciyi evrakta sahtecilikten gözaltına aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşe sahte kimlikle tuzak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN