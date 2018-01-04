Kardeşe sahte kimlikle tuzak

Konya
'da esnaf Ali Coşar (47) hayatında hiç gitmediği İstanbul
'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle ceza yedi. 4 çocuk babası Coşar'a Kabahatler Kanunu'na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandı. Coşar, cezaya itiraz etti. Sonuçta da asıl dilenci, Coşar'ın miras yüzünden kendisine küs olan kardeşi Musa Coşar çıktı. Ağabeyine
ait sahte kimlik çıkaran dilencinin, Kadıköy
'de dilendiği için cezalandırıldığı belirlendi. Ağabeyin şikayeti üzerine polis, gerçek dilenciyi evrakta sahtecilikten gözaltına aldı.