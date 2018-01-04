Kırmızı duvağıyla uğurlandı

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Ağlasun ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik
dün toprağa verildi. Ağlasun ilçesinde yılbaşı gecesi yaşanan olayda 19 yaşındaki Furkan Kaya, öğrenci yurdunda tartıştığı kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçaklayıp, yastıkla boğarak öldürdü. Mersin
Havva Sultan Kız Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Ayten Keklik'in okulunda dün yas vardı. Sırası çiçeklerle donatıldı. Öğretmenleri Ayten'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Hep takdir alıyordu" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı
yetkilileri aileyi Ayten'in isminin Mersin'de bir okula verileceğini söyledi. Talihsiz genç kızın cenazesi Mersin'in Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutuna kırmızı duvak örten anne Huriye Keklik, "Saçının teline zarar gelmesin diye uğraştım. Papatya kokulu kızım gitti" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan bileklerini keserek intihara kalkışan zanlı Kaya da dün tutuklandı.