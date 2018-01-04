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merkezli sahtecilik operasyonu

merkezli iki ilde Suriyeli sığınmacılara sahte belge düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 10:01
Mardin merkezli sahtecilik operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli sığınmacılara sahte Suriye ehliyeti, nüfus cüzdanı, pasaport ve evlilik cüzdanı düzenleyen biri Türk 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mardin ve 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri Türk, diğerleri Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada sahte kimlik belgeleri, pasaportlar ve belge basımında kullanılan kağıtlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu 2'si cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mardin merkezli sahtecilik operasyonu
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