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'den uyarısı!

den gelen son dakika tahminlerine göre, için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 15:31
Meteoroloji'den Mersin hava durumu uyarısı!

6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak kıyı hattı boyunca cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den Mersin hava durumu uyarısı!
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