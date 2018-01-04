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Sabıkalı Ceyda’yı katletti

’da 20 yaşında, 24 ayrı suç kaydı bulunan Durmuş Türkiş, si ’ı (18) son kez konuşmak için parka çağırdı. Korkudan arkadaşıyla birlikte parka giden Ceyda, Türkiş’in kurşunlarına hedef olup can verdi

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
Sabıkalı eski sevgili Ceyda’yı katletti
'da yaşayan 20 yaşındaki Durmuş Türkiş, geçen yıl 18 yaşındaki ile sevgili oldu. Ancak ikili arasında problem çıkınca, genç kız, geçtiğimiz günlerde işsiz olan Türkiş'i terk etti. Ayrılmak istemeyen Durmuş Türkiş ise barışmak için her yolu denedi. Ancak başarılı olamadı. Terk edilmeyi bir türlü gururuna yediremeyen Durmuş Türkiş, önceki akşam sini son kez konuşmak için, genç kızı evinin bulunduğu Sakabaşı Mahallesi'ndeki parka çağırdı. Eski sevgilisinin kendisine bir şey yapmasından korkan Ceyda Aycan da kız arkadaşı S.K.'yi de yanına alarak parka gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI
Durmuş Türkiş, burada yeniden barışma teklifinde bulundu. Genç kız yine reddedince de aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Durmuş Türkiş, genç kıza üç el ateş etti. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulan ve ağır yaralanan genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. Durmuş Türkiş geldiği otomobille kaçarken, Ceyda Aycan'ın yanındaki kız arkadaşının feryatlarını duyunca yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, hemen 155 Polis İmdat ve 112 Acil Servisi arayarak durumu bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ağır yaralı halde Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan, kurtarılamadı. Daha öncede tartıştığı başka bir kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı belirlenen ve sosyal medya hesabından cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Durmuş Türkiş'in, yaralama, uyuşturucu kullanımı gibi 24 farklı suçtan poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Sabıkalı eski sevgili Ceyda’yı katletti
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