Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

Silifke ilçesine bağlı Kapızlı Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisindeki kütüphane açılışına Kaymakamı Şevket Cinbir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Gölge'nin babası Hüseyin Gölge ve annesi Elife Gölge ve öğrenciler katıldı.Törende ilk olarak söz alan Şehit Kütüphaneleri Koordinatörü Umut Yağbasan, vatan uğruna şehit düşenlerin her an hatırlanması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmek için, 05 Ekim 2016 tarihinde icra edilen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda mevkilerin en yüksek mertebesi olan şehitlik mertebesine ulaşmış Piyade Uzman Onbaşı Ali Gölge anısına hazırlanan kütüphanenin açılışı için bulunmaktayız. Onlar vatan ve bayrak için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Bizler onlar için ne yapsak azdır. Kitap desteğinde bulunan tüm Silifke halkına teşekkür ederim" dedi.Kaymakamı Cinbir ise, şehitlere vefa önemli olduğunu ifade ederek, "Aziz şehitlerimiz, bu toprakları bize vatan yapmak için, memleketin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütleri ile mücadele ederken can verdiler. Ali Gölge de Fırat Kalkanı'nda şehit olan, ebediyete intikal eden bir yiğidimiz. Bu topraklarda gözü olanlara da bu vesile ile birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ne yandan gelirseniz gelin. İster sağdan, ister soldan. İster içten, ister dıştan. İster alttan, ister üstten. Hangi oyunlarla bu ülkeye ve bu millete ve bu milletin vatanına saldırırsanız saldırın, bu milletin vatanından koparabileceğiniz bir çakıl taşı yoktur. Bu millet, temellerinde çok büyük umut barındıran Aziz Türk Milleti'dir. Bu vatanı bir arada tutmak için de çok çalışacağız. Bu yiğidimizin adına hazırlanmış bir kütüphanenin açılışında bulunuyoruz. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılış kurdelesini baba Hüseyin Gölge, anne Elife Gölge ile Kaymakamı Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir kesti.