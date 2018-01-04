Taksici katilinden kan donduran ifade!

Adana Emniyeti, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden cinayet zanlısı Fuat Demirdelen'in cinayet öncesinde yaptıkları da ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre Demirdelen, cinayet gününün sabahında apartmanın yöneticisi ile tartıştı. Tartışmanın sebebi ise Demirdelen'in maaşının bir kısmının geç yatmış olması. Yönetici ile bu yüzden tartışan ve aparmanı hışımla terk eden Demirdelen, yöneticinin arabasını almış ve trafiğe çıkmış. Bir süre sonra kaza yapan Demirdelen, yoldan geçen taksiyi durdurarak binmiş. Bir süre sonra da taksiciyle tartışmaya başlayan Demirdelen, tartışmanın ardından taksiciyi en az 15 kez bıçakladı.