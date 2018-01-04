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Tesisler sular altında kaldı

’da Akseki ve İbradı ilçelerindeki aşırı yağışlar Manavgat Irmağı’ndaki su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Manavgat Şelalesi’ne gelen turistler, şelaledeki tesisleri sular altında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 17:12
Tesisler sular altında kaldı

Manavgat Irmağı'nı besleyen Akseki, İbradı ilçeleri ve Manavgat'ın yüksek kesimlerinde 2 gündür devam eden aşırı yağışlar Manavgat, Oymapınar ve Naras Barajlarında su seviyesinin yükselmesine neden olurken, barajlardan bırakılan sular Manavgat Irmağı'nı taşırdı.

Manavgat Irmağı kıyısındaki bazı işletmeler taşkından etkilendi. Özellikle Manavgat Şelalesi'nde bulunan tesisler sular altında kaldı. Manavgat Şelalesi'ni gezmeye gelen turistler, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, rehberler turistlere durumu anlatmakta zorlandı.

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Tesisler sular altında kaldı
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