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'da saçan koca adliyeye sevk edildi

'da karısını bıçakla yaralayan ve yanındaki adamı öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 12:24
Üsküdar'da dehşet saçan koca adliyeye sevk edildi
'da iddiaya göre karısını başka bir erkekle yakalayan M.A cinnet geçirmişti. Ardından karısı B.A. ve yanındaki Mahmut Çütcü'yü bıçaklamıştı. Kadın yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Çütcü hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı koca M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada da kontrolden geçirilen cinayet zanlısı koca adliyeye sevk edildi.

ÇALIŞANI DA İFADE VERDİ

M.A.'nın olayı gördüğü iddia edilen çalışanı da emniyete gelerek ifade verdi. İfadesine başvurulan çalışan, M.A. ile birlikte emniyetten çıkarılarak adliyeye sevk edildi.
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Üsküdar'da dehşet saçan koca adliyeye sevk edildi
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