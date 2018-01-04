Yavaş yürüyor diye dövmüş...

Van
'da
önceki gün Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen olayda, pusette bebeği olan genç bir kadın, eşi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. Cep telefonuyla görüntülenen olay, sosyal medyada yayımlanınca harekete geçen polis, MOBESE kayıtlarından kimliğini belirlediği A.P.'yi gözaltına aldı. A.P.'nin emniyetteki ifadesinde sabah eşiyle hastaneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri sırada eşinin yavaş yürümesinden dolayı çıkan tartışma sonucu tekme ve darp olayının geliştiğini söylediği öğrenildi. A.P. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldığını ve kadının koruma altına alındığını bildirdi.
Kenan Gül