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10 yıldır kayıp genci, ağabeyi öldürmüş

'nun Fatsa ilçesinde 10 yıl önce kaybolan kaybalon 'ın, ağabeyi (45) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 15:28
10 yıldır kayıp genci, ağabeyi öldürmüş
Fatsa'ya bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan , 10 yıl önce, 26 yaşındayken kayboldu. Ailesi, Mustafa Yılmaz'ın bulunması için Fatsa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdui. Savcılığın yaptığı araştırma sonucu, Mustafa Yılmaz'ın ağabeyi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kardeşini aralarında geçen husumetten dolayı tüfekle öldürdüğünü itiraf eden Hüdaver Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DERE KENARINA ATMIŞ

Hüdaver Yılmaz, ifadesinde, kardeşinin cesedini evlerinin 150-200 metre uzağında bulunan dere kenarına attığını söyledi. Fatsa Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin söz konusu yerde yaptıkları araştırmada ise herhangi bir ceset bulgusuna rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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10 yıldır kayıp genci, ağabeyi öldürmüş
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