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Anneye ‘modern ’ şoku

’da 1,5 yaşındaki oğlunu uyuttuktan sonra alt komşuya misafirliğe giden anne, eve döndüğünde 3 kadın la karşı karşıya geldi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisini yakalayabilen anne, diğer hırsızların çaldığı altın yüzüklerini ise kurtaramadı. Yakalanan 18 yaşındaki genç kızın modern giyimli olması dikkat çekerken, rahat tavırları da bu kadarına pes dedirtti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 10:37
Anneye ‘modern hırsız’ şoku

Olay, dün 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi 25 yaşındaki İsmet Aslan, 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan'ı uyuttuktan sonra dış kapıyı kapatarak 10 dakikalığına alt komşusuna indi. Bu sırada apartmana giren kimliği belirsiz 3 kadın, Aslan'ın kapısını açıp evin içine girdi. lar, 2 altın yüzüğü çaldıkları sırada, evine çıkan anne İsmet Aslan kapıyı açtığında içeride bir kadın gördü. Aslan'ın çığlık atması üzerine hırsızlar kaçmaya başladı.

Kapıda olan Aslan ise kaçmaya çalışan 18 yaşındaki Marziye V. isimli genç kızı yakaladı, diğer komşular da şahsın kaçmaması için Aslan'a yardımcı oldu.

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Anneye ‘modern hırsız’ şoku
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