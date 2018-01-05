Anneye ‘modern hırsız’ şoku

Olay, dün 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi 25 yaşındaki İsmet Aslan, 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan'ı uyuttuktan sonra dış kapıyı kapatarak 10 dakikalığına alt komşusuna indi. Bu sırada apartmana giren kimliği belirsiz 3 kadın, Aslan'ın kapısını açıp evin içine girdi. Hırsızlar, 2 altın yüzüğü çaldıkları sırada, evine çıkan anne İsmet Aslan kapıyı açtığında içeride bir kadın gördü. Aslan'ın çığlık atması üzerine hırsızlar kaçmaya başladı.

Kapıda olan Aslan ise kaçmaya çalışan 18 yaşındaki Marziye V. isimli genç kızı yakaladı, diğer komşular da şahsın kaçmaması için Aslan'a yardımcı oldu.