Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya-Konya yolunda kar, Adana’da yağmur

-Konya yolunda kar, ’da yağmur

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Antalya-Konya yolunda kar, Adana’da yağmur
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki- Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisi yakınlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Alacabel'de, gece yolda kalan araç ve TIR'ları karayolları ekipleri kurtardı. Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmaları yapıyor. 'da ise iki gündür aralıksız süren sağanak yağmur nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dört merkez ilçede dün son iki ders saatinin tatil edildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Yağış nedeniyle öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceğini düşündük" dedi. Mersin'de de Meteoroloji'nin uyarısı üzerine Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde de eğitime bir gün (bugün) ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya-Konya yolunda kar, Adana’da yağmur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN