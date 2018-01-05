Antalya-Konya yolunda kar, Adana’da yağmur

Antalya
'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki- Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisi yakınlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Alacabel'de, gece yolda kalan araç ve TIR'ları karayolları ekipleri kurtardı. Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmaları yapıyor. Adana
'da ise iki gündür aralıksız süren sağanak yağmur nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dört merkez ilçede dün son iki ders saatinin tatil edildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Yağış nedeniyle öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceğini düşündük" dedi. Mersin'de de Meteoroloji'nin uyarısı üzerine Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde de eğitime bir gün (bugün) ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.