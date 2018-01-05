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Avcılar'da feci : 1 ağır yaralı

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 06:59
Avcılar'da feci kaza: 1 ağır yaralı
etkisiyle bacakları motor ve koltuk arasında sıkışan, vücudunun üst kısmı ise camdan dışarı savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı. Gişeleri Avcılar çıkışında saat 00.15 sıralarında meydana gelen nın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsim öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın ekisiyle aracın arka bölümünde çıkan yangın ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
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Avcılar'da feci kaza: 1 ağır yaralı
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