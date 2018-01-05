Avcılar'da yangın

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İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
16:29
Güncelleme Tarihi: 5.1.2018
16:33
- E-5 otoyolu
Avcılar
mevkiinde yol kenarında yoğun duman yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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