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İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 16:33
Avcılar'da yangın
- E-5 otoyolu mevkiinde yol kenarında yoğun duman yükseliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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Avcılar'da yangın
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