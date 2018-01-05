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'te bir apartmanın ikinci katında çıkan da, bir kadın ve 3 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 16:28
Fatih'te yangın

Karagümrük Mahallesi, Melek Hoca Caddesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında, sobadan kaynaklı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, dairede bulunan Suriye uyruklu bir anne ve 3 çocuğunu evden çıkarırken, dumandan etkilen anne ve çocuklarına ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Anne ve çocukları daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Fatih'te yangın
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