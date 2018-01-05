Genç yaşında başına gelmeyen kalmadı

22 yaşındaki Fatma Üzer'in peşini talihsizlikler bırakmadı. Üzer'in 3 yıl önce dünyaya gelen Azer Atilla isimli oğlu epilepsi hastalığına yakalandı. Aradan geçen 3 yıl sonra ikinci çocuğu Onur Eymen'i dünyaya getirdi. Onur dünyaya geldikten 10 gün sonra, 3 yaşındaki büyük oğlu Azer Atilla, epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetti. Yeni doğan çocuğunun sevincini yaşayamadan ilk oğlunu toprağa veren annenin peşini talihsizlikler bırakmadı. Genç kadın doğumundan 50 gün sonra kan kanserine yakalandığını öğrendi.





BEBEĞE HALASI BAKIYOR



Bir yandan yeni doğan oğlunun buruk sevincini yaşayan anne, diğer yandan da hayatını kaybeden oğlunun acısını unutmaya çalışırken, bu defa kanserin pençesine düştü. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kan kanseri' teşhisi konularak hematoloji bölümünde tedavi altına alınan genç annenin henüz doya doya koklayamadığı bebeğine halası Fatma Atilla bakıyor. Kocasının terk ettiği hala Fatma Atilla, kirada oturduğu evinde hayırseverlerden gelen yardımlarla hem 3 çocuğuna, hem de annesi kanser olup tedavi gören minik yeğenine annelik yapıyor.



Kendi küçük çocuğuyla birlikte Onur Eymen'i de emziren hala Fatma Atilla, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Anne Fatma Üzer ise iyileşip yavrusunu kucağına alacağı günü iple çekiyor.



Fedakar hala Fatma Atilla, "Kardeşimin eşi Fatma, minik Onur Eymen'i dünyaya getirdikten 10 gün sonra, 3 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Azer Atilla'yı kaybetti. Bunun acısını yaşayan yengem, oğlunu kaybettikten 40 gün sonra da kan kanseri olduğunu öğrendi. İki acıyı bir arada yaşayan kardeşimin eşi, yeni doğan oğlunun kokusunu doya doya içine çekemeden hastanede tedavi altına yattı. Şimdi minik Onur Eymen'e 3 çocuğumla birlikte ben bakıyorum. Beni de kocam terk etti. Evim kira, 3 çocuğum var. Gelen yardımlarla bir yandan 3 çocuğuma bakmaya çalışırken, diğer yandan da kardeşimin çocuğuna bakıyorum. Emzikli çocuğum olduğu için kardeşimin çocuğunu da ben emziriyorum. Çok zor durumdayız. Yardımlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.



3 çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Fatma Atilla'yı ziyaret eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, aileye bez ve erzak yardımında bulundu.