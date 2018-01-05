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iki kadın 3 kilo mantı parasıyla çanta üreticisi oldu

’nin ilçesinde iki kadın, yaklaşık 2,5 yıl önce sattıkları 3 kilo mantı parasıyla bir tabaka deri alarak çanta üretmeye başladı. Tamamen el emeği çanta üreten kadınlar, siparişleri artınca apartmanın altındaki kömürlüğü atölyeye çevirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 14:51
Girişimci iki kadın 3 kilo mantı parasıyla çanta üreticisi oldu

15 BİN TL ÖDÜLE HAK KAZANDILAR

'nin ilçesi İncirlipınar Mahallesi'nde yaşayan ve ev hanımı 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Enhar Doğan ile 1 çocuk annesi 51 yaşındaki Suzan Sarıkaya, evlerinin geçimini sağlamak için yaklaşık 2,5 yıl önce mantı yaparak satmaya başladı. Mantı üretiminden sıkılan iki kadın, çanta üretmeye karar verdi. Kadınlar sattıkları son 3 kilo mantının parası olan 90 TL'ye bir tabaka deri aldı. Daha sonra deri kursuna giden kadınlar, 2015 yılının Kasım ayında ilk olarak yaptıkları iki çantayı akrabalarına sattı. 2 yılda üretimleri artan iki ev hanımı, 2017'nin Eylül ayında, Milli Eğittim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün düzenlediği 'likte Önce Kadın Projesi' yarışmasına katıldı. Girişimci kadınlar, final öncesi apartmanlarının altındaki kömürlüğü atölyeye çevirerek, yarışmadan birinci çıkmak için çalıştı. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada son 10'a kalan girişimci kadınlar, 5 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen finalde birinci oldu ve 15 bin TL ödülü almaya hak kazandı.

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Girişimci iki kadın 3 kilo mantı parasıyla çanta üreticisi oldu
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