İki milyon liralık sahte para baskını

İstanbul
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu
ve Bağcılar'da piyasaya sahte para
sürmeye çalışan üç şüpheliyi yanlarındaki 2 milyon lira değerinde sahte parayla birlikte yakaladı. S.B. ve Ö.K.'nin sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul'a geldikleri ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, otele operasyon düzenledi. Aramalarda sahte dolar, euro ve Türk lirası ele geçirildi ve iki şüpheli de yakalandı. Şüphelilerle bağlantılı olan S.Ş. adlı şüphelinin Bağcılar'daki adresine de baskın yapıldı. S.Ş. de gözaltına alındı. S.B. ve Ö.K.'nin dolandırıcılıktan 4 sabıkası olduğu ortaya çıktı.