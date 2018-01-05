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İki milyon liralık baskını

EMİR SOMER
EMİR SOMER SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
İki milyon liralık sahte para baskını
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ve Bağcılar'da piyasaya sürmeye çalışan üç şüpheliyi yanlarındaki 2 milyon lira değerinde sahte parayla birlikte yakaladı. S.B. ve Ö.K.'nin sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul'a geldikleri ve Beyoğlu'nda bir otele yerleştikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, otele operasyon düzenledi. Aramalarda sahte dolar, euro ve Türk lirası ele geçirildi ve iki şüpheli de yakalandı. Şüphelilerle bağlantılı olan S.Ş. adlı şüphelinin Bağcılar'daki adresine de baskın yapıldı. S.Ş. de gözaltına alındı. S.B. ve Ö.K.'nin dolandırıcılıktan 4 sabıkası olduğu ortaya çıktı.
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İki milyon liralık sahte para baskını
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