Kesikbaş sanığı: Ben yaptım

Isparta
'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım (32) yeniden yargılanmaya başladı.
Duruşmada Nurettin Gider'in eşi Keziban Gider, "Nevin hiç eşimi tehdit etmedi, hep babası Zekeriya Yıldız tehdit etti" dedi. Nevin Yıldırım ise "Ben yaptım, ben öldürdüm. Keziban hanım çok iddialı konuşuyor. Madem bunu biliyor o zaman onunla beraber öldürdük" dedi. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'a 25 Mart 2015'te 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis vermiş, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozmuştu.
Mahkeme, avukatlara savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.