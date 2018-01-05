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Geçen yıl tarihin en sıcak değerlerinin ölçüldüğü ABD’yi bu yıl ise rekor soğuklar etkiliyor. Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu

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Giriş Tarihi: 5.1.2018
Köpekbalığı dondu
Geçen yılı tarihinin en sıcak ikinci yılı olarak tamamlayan ABD, yıl sonuna doğru ortabatıdan ülkenin doğusuna doğru ilerleyen ve eksi dereceleri bulan kutup soğuklarına bıraktı. Şimdiye kadar en az 5 kişinin soğuktan hayatını kaybettiği ülkede hava o kadar soğudu ki, Atlantik Beyaz Köpekbalığı Koruma Kurumu doğu sahilindeki Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod sahilinde dört köpekbalığının sahile donmuş halde vurduğunu bildirdi.

13 EYALETTE ETKİLİ
ABD'li meteoroloji yetkileri 'dan Maine'e 13 eyalette soğuk havanın etkili olduğunu, Minnesota, Teksas ve Güney Dakota'da rekor soğukların yaşandığını belirtirken, bu hafta ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınasının Florida'dan Maine eyaletine doğru hareket edeceğini bildirdi. Hafta sonunda ülkenin kuzeydoğusunda kar fırtınası bekleniyor. Kutup soğukları kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar bırakabilir. Yetkililer, soğuk havanın doğu sahilinde rekor kırmasını beklediklerini ifade ederek, bu bölgede yaşayanların mecbur olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısını yaptı.
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Köpekbalığı dondu
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