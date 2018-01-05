Köpekbalığı dondu

Geçen yılı meteoroloji
tarihinin en sıcak ikinci yılı olarak tamamlayan ABD, yıl sonuna doğru ortabatıdan ülkenin doğusuna doğru ilerleyen ve eksi dereceleri bulan kutup soğuklarına bıraktı. Şimdiye kadar en az 5 kişinin soğuktan hayatını kaybettiği ülkede hava o kadar soğudu ki, Atlantik Beyaz Köpekbalığı Koruma Kurumu doğu sahilindeki Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod sahilinde dört köpekbalığının sahile donmuş halde vurduğunu bildirdi.
13 EYALETTE ETKİLİ
ABD'li meteoroloji yetkileri Güney Carolina
'dan Maine'e 13 eyalette soğuk havanın etkili olduğunu, Minnesota, Teksas ve Güney Dakota'da rekor soğukların yaşandığını belirtirken, bu hafta ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınasının Florida'dan Maine eyaletine doğru hareket edeceğini bildirdi. Hafta sonunda ülkenin kuzeydoğusunda kar fırtınası bekleniyor. Kutup soğukları kalınlığı 30 santimetreyi bulan kar bırakabilir. Yetkililer, soğuk havanın doğu sahilinde rekor kırmasını beklediklerini ifade ederek, bu bölgede yaşayanların mecbur olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısını yaptı.