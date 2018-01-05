Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Malsahibi, HDP Genel Merkezi'nde dayak yedi

Malsahibi, i'nde dayak yedi

İl Başkanlığının bulunduğu binanın ortağı, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kirayı tahsil için geldiği 'de 4 parti görevlisi tarafından darbedildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 23:26
Malsahibi, HDP Genel Merkezi'nde dayak yedi

Alınan bilgiye göre, 'de 'nin İl Başkanlığı olarak kullandığı binanın sahiplerinden Recep A, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kira payı için Hakkari'deki parti yöneticilerine başvurdu.

GENEL MERKEZ'E GÖNDERDİLER

Ödemeyi 'in yapacağının belirtilmesi üzerine Recep A, 'ya geldi. Kirasını tahsil için geldiği HDP Genel Merkezi'nde Recep A. ile 4 parti görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kandil'in sözcüsü HDP Doğu'dan silindi gitti

Parti görevlileri tarafından darbedilen Recep A, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kendisine saldıran şüphelilerden şikayetçi olan Recep A'nın teşhis ettiği Ömer D, Mustafa S, Şükrü K. ve Mehmet Şah Ö'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malsahibi, HDP Genel Merkezi'nde dayak yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN