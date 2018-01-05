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Nefes borusuna mama tıkanan bebek öldü

'nın Şabanözü ilçesinde nefes borusuna mama tıkanan 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 14:42

Karamusa köyünde yaşayan Emine ve Soner Şehribanoğlu çiftinin 6 aylık bebekleri Irmak, akşam annesi tarafından yedirildikten sonra uyutuldu.

Sabah kalktığında bebeğini hareketsiz bulan anne Şehribanoğlu, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin ilk muayenesinde, nefes borusuna mama tıkanması nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Irmak bebeğin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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