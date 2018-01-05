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Nikahlarını askeri kamuflajla kıydırdılar

'ın Yayladağı ilçesinde, uzman çavuş Serdar Çetinkaya ve Kevser Bilge çifti, nikahlarını askeri kamuflaj giyerek kıydırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 17:22
Nikahlarını askeri kamuflajla kıydırdılar

Mardin'de görev yapan uzman çavuş Serdar Çetinkaya, yıllık izninde nikah için memleketi 'a geldi. Burada, Yayladağı İlçe Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvuran ve nikah masasına oturan Serdar Çetinkaya ve Kevser Bilge çifti hayatlarının en özel gününde askeri kamuflaj giymeyi tercih etti. Kamuflajlı bir şekilde ailelerini de yanlarına alarak salona gelen çift, nikahları kıyıldıktan sonra tebrikleri kabul etti. Eşinin asker olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Kevser Bilge, nikahında giydiği kamuflajı özel olarak diktirdiğini söyledi. Çift daha sonra kamuflajlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Nikahlarını askeri kamuflajla kıydırdılar
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