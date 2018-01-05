Son dakika: Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi

Ayrıca belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan uyarıda, yarın Mersin'in batı ilçeleri; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut'ta kuvvetli, merkez ve doğu ilçeleri; Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ile Çamlıyayla'da çok kuvvetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi.



Uyarıda ayrıca, meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Mersin Valiliği de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle merkez ilçeler; Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ile doğu ilçeleri Erdemli, Tarsus, ve Silifke'de 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.



Valilik tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayıldığını bildirdi.

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