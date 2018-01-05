Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto sonuçları belli oldu! 4 Ocak 2018 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgula...

sonuçları belli oldu! 4 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları sorgula...

sonuçları belli oldu! Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği 2018'in ilk Süper Loto çekilişi 5 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları açıklandı. İdaresi denetiminde gerçekleşen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Peki büyük ikramiye numaralarını bilen çıktı mı? İşte Milli Piyango Süper Loto bilet sorgulama...

Giriş Tarihi: 5.1.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 10:10
Süper Loto sonuçları belli oldu! 4 Ocak 2018 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgula...

5 Ocak sonuçları belli oldu. Her zaman olduğu gibi İdaresi'nde düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu hafta bilen çıkmadı ve ikramiye 9. kez devretti. 5 Ocak 2018 Süper Loto biletinizin sonuçlarını sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz. Haftanın şanslı numaraları ise 3, 15, 20, 30, 40, 52 oldu. Bununla birlikte arama motoru Google'da da Süper Loto çekiliş sonuçları aranmaya devam ediyor.

Süper Loto büyük ikramiyesi dün akşam yapılan çekilişle birlikte 9. kez devretti! Gelecek hafta doğru rakamları tahmin eden talihli, 10 haftadır biriken büyük ikramiyenin de sahibi olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 OCAK)

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı... 5 bilen kişi sayısı 100 olurken kazandıkları ikramiye 12.380.30 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı 7.648 olurken kazandıkları miktar 173.70 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı ise 149.148 olurken hak kazandıkları ikramiye 15.40 TL oldu.

Süper Loto 4 Ocak çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Çekilişte, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişlerinde 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Talihlilerden;
3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Pİyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. 6 bilen talihli çıkana kadar büyük ikramiyenin devri devam eder.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
İLİŞKİLİ HABERLER
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları belli oldu! 4 Ocak 2018 Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgula...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN