Üç ayda 60 market soymuşlar

İstanbul Kağıthane ve Beyoğlu
bölgesinde son aylarda artan silahlı market soygunları üzerine soruşturma başlatan polis soygunları tek tek masaya yatırdı. Yapılan incelemede bir soyguncunun markete girerek silah zoruyla kasiyeri etkisiz hale getirip paraları aldıktan sonra dışarıda motosikletiyle kendisini bekleyen arkadaşıyla kaçtığı belirlendi. Son 3 ayda 60'a yakın soygunun bu kişilerce yapıldığı tespit edildi. Eşkaller üzerine alarma geçen İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilere 30 Aralık gecesi rastladı. Motosikletteki iki kişiyi uzaktan takibe alan polisler marketi soymaya çalışan zanlılara 'teslim ol' çağrısı yaptı. Polise silahla karşılık veren hırsızlar bir polis memurunu yaraladı. Kaçmaya çalışan zanlılar vurularak yaralı halde yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.