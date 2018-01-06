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'da trafik sı: 2 yaralı

'da aracın park halindeki otomobile ve elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 07:41 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 07:42
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kaan Altuntaş'ın (22) kullandığı 01 FDT 32 plakalı araç, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 01 DGT 23 plakalı otomobile ve refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

da, sürücü Altuntaş ve aynı araçta bulunan Züleyha Çelik yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
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