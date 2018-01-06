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Aracında donarak öldü

’da 2 gündür haber alınamayan bir kişi aracında ölü bulundu. Şahsın donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 11:32
Aracında donarak öldü

Olay, -İzmir otobanında bir dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

3 AYDIR ARABADA YAŞIYORDU

Yapılan kontrollerde şahsın 3 ay önce çalışmak için Bursa'ya gelen (52) olduğunu belirledi. Yenilmaz'ın 3 aydır aracında kaldığı, geçen hafta Ankara Gölbaşı'nda oturan ailesini ziyaret edip, kışlık kıyafetler ve battaniye aldığı öğrenildi. Ailesinin 2 gündür Yenilmaz'a ulaşamadığı ve kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akay Yenilmaz'ın soğuktan donduğu üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Aracında donarak öldü
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