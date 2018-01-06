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isteyen sevgilisini bıçakladı

17 yaşındaki genç, kendisinden istediğini söyleyen 16 yaşındaki sevgilisini karnından bıçakladı. Ağır yaralı genç kız hastaneye kaldırıldı

KASIM ŞAHİN
KASIM ŞAHİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018
Ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı

'da sevgili dehşeti... 17 yaşındaki E.Ş., kız arkadaşı E.Y. (16) ile boş bir tarlada buluştu. İddiaya göre genç kız istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. sürede büyüyen tartışmanın ardından kıskançlık krizine giren E.Ş. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, genç kızı karnından bıçaklayarak kaçtı. Bölgeden geçen vatandaşlar, yerde yatan yaralı genç kızı görünce polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi, ağır yaralı olan genç kızı, ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harekete geçen polis, zanlı E.Ş.'yi Sağlık Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen E.Ş.'nin ilk ifadesinde, "Ayrılmak istediğini söyledi. Ben de hayatında başka birisi olup olmadığını sordum. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Bu sırada yanımda bulunan bıçağı çıkararak karnına sapladım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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