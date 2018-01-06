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talimat verdi, inceleme başlatıldı

Yıldırım, 'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, acılı anne Dilek Y.'nin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 11:16
Başbakan talimat verdi, inceleme başlatıldı

, 'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan'a sunacak.

Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi.

Baba Ali Yardım'dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.

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Maltepe'de meydana gelen olayda Ali Yardım (29), 2 ve 4 yaşlarında iki kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti.

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Başbakan talimat verdi, inceleme başlatıldı
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