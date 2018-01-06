Bu kez organlarıyla hayat kurtardı

Bursa'da yıllarca görev yaptığı diyaliz bölümünde, organ bekleyen hastalara yardım eden, son olarak da aile hekimi olarak görev yapan 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş, 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Yaşarken hayat kurtaran doktor, öldükten sonra da 3 kişiye hayat verdi. Gemlik ilçesinde yaşayan 2 kız babası Faruk Kemal Sevilmiş (47), evde rahatsızlanınca görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sevilmiş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 4 gün yoğun bakımda kalan Sevilmiş'in, tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mesleğinde 10 yıl boyunca Diyaliz Ünitesi'nde hekim olarak görev yapan ve bu süre içerisinde organ naklinin faydalarını anlatan Sevilmiş'in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

'AİLESİNE MİNNETTARIZ'

Bu karar ile Sevilmiş'in organları 3 hastaya umut oldu. Organlarının çıkarılması için ameliyata alınan Sevilmiş'in karaciğeri Bursa'da bulunan özel hastanedeki bir hastaya, böbreklerinden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya, diğeri ise Sağlık Bakanlığı tarafından uygun hastaya nakledilecek. Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı, meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.