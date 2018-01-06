Bursa Adliyesi’nde kimyasal madde alarmı

Bursa
Adalet Sarayı Adli Emanet Bürosu'na dün akşam saatlerinde getirilen ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan metamfetamin dolu cam şişe kırıldı. Etrafa kesif bir koku yayılınca panik yaşandı. Hemen alarm verilerek adliye tahliye edildi. Adli personel kısa sürede binayı tahliye etti. Adliyeye hemen 112, itfaiye ve AFAD
ekipleri çağrıldı. Uyuşturucu maddenin kokusundan etkilenen polis memurları 112 ekiplerince muayene edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda herhangi birinin duman ve kokudan etkilenmediğini, tedbirlerin kaldırıldığını bildirdi.