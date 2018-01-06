Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

deki poşetin içinden vahşet çıktı

’da bir bahçesinde siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bacak bulundu.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 14:58
Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Edinilen bilgiye göre, 'nın Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber i'nde sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar, avludaki mezarlıkta siyah bir poşet olduğunu görünce şüphelenip caminin güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlisi poşeti açtığında içerisinde insana ait bir bacak görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ekipler, bacağın kime ait olduğunu, poşetin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Camideki poşetin içinden vahşet çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN