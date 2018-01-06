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Çanakkale'deki kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 11:37
Çanakkale'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.Y. ve M.Ş.B'nin sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine 5 Ocak'ta 'dan Çanakkale yönüne gelen bir minibüsü takibe almıştı. Çanakkale İskelesi'nde durdurulan araçta, 20'si çocuk, 5'i kadın 32 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlenmişti. Yabancı uyrukluların yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri belirlenen M.Y. ve M.Ş.B. gözaltına alınmıştı.

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Çanakkale'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
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