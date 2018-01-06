Dedektif şikâyeti

Manken ve sunucu Gül Gölge Saygı'nın bir dönem yakın arkadaşı olan basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e, kurduğu internet sitesinde kendisini karalamak ve mesajlarla tehdit etmek suçlamasıyla açtığı hapis istemli dava sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Saygı bu kez, Elif Gönlüm'ün dedektif tutarak kendisini takip ettirdiğini ve izinsizce fotoğraflarını çektirdiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Saygı'nın avukatı Altın Mimir tarafından sunulan dilekçede, Elif Gönlüm'ün cep telefonuna "revenge" isimli olarak kayıtlı görünen Nuri isimli şahsın Saygı'nın fotoğraflarını gönderdiğini ileri sürdü. Nuri K.'nin özel dedektif olduğu, Elif Gönlüm'e, Saygı hakkında raporlar sunduğu iddia edildi. Ünlü manken Saygı'nın şikayeti sonrası Elif Gönlüm hakkında yeniden soruşturma başlatıldı.

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