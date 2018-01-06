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'de markette silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi 33 yaşındaki 'yi tabancayla ateş ederek öldürdü, 28 yaşındaki 'ı da yaralayıp kaçtı.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 08:30
Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Saldırı, gece Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi ile yanında bulunan 'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yığılıp kaldı. Köle, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekibini müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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