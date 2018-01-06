Evlerinin tuvaletinde buldukları mağarada bakın ne var sandılar!

Adana'da 'Fransız' definesi aramak için yolun altında 25 metre uzunluğunda tünel kazılan evin sahibi Adnan Buçakçı, "Oğlum ve arkadaşları gözaltına alındı. Tuvalet kuyumuzu yenilemek isterken mağara bulduk. Merakımızın kurbanı olduk" dedi. Alınan bilgiye göre, olay, dün Sarıçam İlçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi 4112 sokakta bulunan bahçeli bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, 5 Ocak Cuma günü mahalle sakinleri bir evde kazı çalışması olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde define kazısı yapıldığı fark etti.