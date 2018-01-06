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İki gündür kayıp kişi aracında donmuş halde bulundu

’da 2 gündür haber alınamayan bir kişi aracında ölü bulundu. Şahsın donarak öldüğü üzerinde duruluyor.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 14:42
İki gündür kayıp kişi aracında donmuş halde bulundu

Olay, -İzmir otobanında bir dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesislerinde devriye atan görevli, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.

Yapılan kontrollerde şahsın 3 ay önce çalışmak için Bursa'ya gelen (52) olduğunu belirledi. Yenilmaz'ın 3 aydır aracında kaldığı, geçen hafta Ankara Gölbaşı'nda oturan ailesini ziyaret edip, kışlık kıyafetler ve battaniye aldığı öğrenildi. Ailesinin 2 gündür Yenilmaz'a ulaşamadığı ve kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Akay Yenilmaz'ın soğuktan donduğu üzerinde duruluyor. Ceset, otopsi için Kurumu'na kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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İki gündür kayıp kişi aracında donmuş halde bulundu
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