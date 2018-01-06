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filesiz kısmından aşağı düşen işçi öldü

'da bir 9'uncu katındaki file bulunmayan kısımdan aşağı düşen işçi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 10:59
İnşaatın filesiz kısmından aşağı düşen işçi öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Ordu Caddesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta henüz bugün işbaşı yapan Abdullah (19) isimli kalıpçı, 9'uncu katındaki file bulunmayan kısımdan aşağı düştü.

İşçinin düştüğü kısmın, inşaat malzemelerinin vinçle taşınabilmesi için filesiz bırakıldığı bildirildi.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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