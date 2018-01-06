İstanbul’da seri tecavüzcü dehşeti

İstanbul Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy ilçelerinde hırsızlık için girdiği evlerde 4 kadına bıçak tehdidiyle tecavüz eden Duran E., yakalandı. Beşiktaş'ta yaşayan genç bir kadın yılbaşını arkadaşlarıyla kutladıktan sonra evine gelip uyuduğu sırada içeri giren bir hırsızın bıçak zoruyla tecavüzüne uğradı. Kadını ölümle dehdit eden tecavüzcü altınları da alıp kaçtı. Kadının şikayeti üzerine evde parmak izi incelemesi yapan polis MOBESE kameralarından zanlının eşkalini belirledi. Duran E., Bakırköy'de ailesiyle yaşadığı eve Gasp Büro Amirliği'nin düzenlenen baskınla yakalandı. Evde, çalınan altınlarla birlikte olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Yapılan araştırmada Duran E'nin 12 Ocak 2016'da Beşiktaş'ta, 11 Temmuz 2017'de Bakırköy'de, 19 Ekim 2017'de de Sarıyer'de hırsızlık için girdiği evlerdeki üç kadına daha tecavüz ettiği belirlendi. Emniyete gelen 4 kadın da Duran E.'yi teşhis etti.

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