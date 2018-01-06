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Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Albay ’na 1 ay önce temel eğitimini almak üzere teslim olan ve kimliği açıklanmayan asker, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen asker, tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 11:54
Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı

1'inciPiyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı 'na 1ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin üyesi olduğu anlaşıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce, acemi erlere yönelik kimlik sorgulanmasında, 'nın Siverek ilçesinden gelen asker hakkında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Acemi asker, geçen yıl 16 Aralık'ta gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İsmi açıklanmayan askerin, DEAŞ'ın canlı bombacısı olduğu şüphesiyle hakkında yakalama çıkarıldığı öğrenildi.

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Kışlada acemi er canlı bomba iddiasıyla tutuklandı
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