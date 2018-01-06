Mahmut Hoca’ya Yaşar Usta’ya Turşucu Kazım’a veda

Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu Münir Özkul 92 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kızının İstanbul Cihangir'deki evinde demans hastalığı nedeniyle yatalak şekilde yaşamını sürdüren Özkul'un ölüm haberini kızı Güner Özkul açıkladı. Özkul'un hayatını kaybettiğinin duyulması üzerine yakınları ve sanatçı dostları eve akın etti.

MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE TÖREN

?Sanatçının cenazesi evinden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Özkul için yarın 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenleneceğini, törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip sanatçının cenaze namazının kılınacağını duyurdu. Sanatçının kızı Güner Özkul da babasının Zincirlikuyu'da defnedileceğini söyledi.

TİYATROYA İLK ADIMINI 1940'TA ATTI

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde eğitimine devam etti. Tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940'ta Bakırköy Halkevi'nde yaşadı. 1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel oyunculuğa ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan "Kavuk" da, 1968'de İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul'a devredildi. Özkul da 21 yıl taşıdığı Kavuk'u 1989'da Ferhan Şensoy'a devretti.

200'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Münir Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyiminde, 1951 yapımı Vatan ve Namık Kemal filminde figüran olarak rol aldı. Mahmut Hoca, Yaşar Usta, Turşucu Kazım Efendi gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, yaklaşık 10 dizi, 20 tiyatro oyunu ve 200'den fazla sinema filminde oynadı. Özkul'a 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmişti.

SON ÖDÜLÜNÜ TORUNU ALMIŞTI

?2015'te Özkul'a Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödülü Özkul'un kızı Güner Özkul ve torununa takdim etmişti. Güner Özkul, ödülü alırken "En büyük Özkul'un ödülünü, bugün en küçük Özkul alıyor" demişti.

'ÖZKUL, MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE TAHT KURDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Başbakan Binali Yıldırım da Münir Özkul ve Aydın Boysan'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

'HEPİMİZİN İDOLÜ ÖRNEK BİR İNSANDI'

Ayşen Gruda: Sadece Türkiye'de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı.

Türkan Şoray: O, sinemada oynadığı rollerle kalbinin güzelliğini, iyiliğini yansıttı hep insanlara. Ve çok sevildi. Sette baba kız gibi yakındık birbirimize.

Hülya Koçyiğit: Türk Sineması'nın güçlü, büyük aktörü, iyi yürekli insanı, canım abim sevgili Münir Özkul... Arkanda bıraktığın nice filmlerinle, her zaman saygı, sevgi ve hasretle bizlerle, seyircilerinle olacaksın.

Filiz Akın: Bir efsane, ustaların ustası Mahmut Hoca'mız yok artık.

Ediz Hun: Herkese karşı müşfik, sevgi dolu yaklaşımlar sergilerdi. Hem çok mütevazı bir insandı, hem de çok büyük bir sanatçıydı.

Perihan Savaş: Ne zaman sahneye çıksa çekim yapsa orada kendisini bulurdu. O hepimizin idolü örnek bir insan oldu.

Hale Soygazi: Sorumluluk bilinci, meslek sevgisiyle herkese örnekti.

Derya Baykal: Hepimiz için bir idol örnek alınacak bir oyuncu ve kişiydi.

KIZINDAN SİTEM

Özkul'un kızı Güner Özkul, daha önce birçok kez babasının sağlığıyla ilgili sosyal medyada yayılan asılsız haberlere dair sitemini "Bu haberlerle bugüne biraz hazırlanmış olduk" sözleriyle gösterdi.