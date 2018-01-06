Son dakika haberi: Konya'da silahlı saldırı, 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesi Üçgöz Mahallesi Üçgöz Caddesi üzerinde bulunan Ayrın Apartmanı altındaki inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle işyerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

1 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Ereğli ilçesindeki müteahhitlik bürosunda 3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısı, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi. Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HİSSELERİNİ DEVRETMEMİŞ

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 kişiyi öldüren şüphelinin 48 yaşındaki Cem Küççüktürk olduğu belirlendi. jandarmaya teslim olan Küççüktürk'ün olayı dairesinin bulunduğu apartmandaki hissesini müteahhide devretmediği için komşuları ve müteahhit tarafından baskı gördüğü için katliam yaptığı öne sürüldü. Katliamı da bunun için yaptığı belirtildi. Zanlının öldürdüğü komşularının isimleri İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65), Şaban Kurtsal (57) ve Savaş Kaynak olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Müslüm Gök (53), ise Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği ifade edildi. Cem Küççüktürk'ün ilk ifadesinde, "Yeni yapılacak bina için komşularımız hisselerini müteahhit devretti. Biz hisselerimizi devretmek istemedik. Bu nedenle hem ben, hem de annem çok baskı görüyordu. Ben de binanın yıkım kararı için komşularımız ve müteahhidin toplantı yaptığını öğrendim. Toplantıyı basıp olayı gerçekleştirdim." dediği öne sürüldü. Zanlı Cem Küççüktürk'ün olaydan 10 gün önce de sosyal medya hesabından "Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururumuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz" yazdığı görüldü. Gözaltındaki Cem Küççüktürk'ün sorgusu sürüyor.